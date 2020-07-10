شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين ناتانياهو في اتصال هاتفي، التخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية محذراً من أن ذلك سيضر بالسلام، وفق ما أفاد قصر الإليزيه، الجمعة.
وقال الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتانياهو «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ فلسطينية»، موضحاً أن ماكرون «شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين».
ووفقاً للاتفاق المبرم بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن لحكومة الائتلاف أن تقرر تطبيق الخطة الأمريكية للشرق الأوسط التي تنص على ضم «إسرائيل» أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
وكانت باريس حذرت «إسرائيل» في أواخر يونيو/حزيران من هذا الإجراء الذي «سيؤثر» في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس «ما زالت» مصممة على الاعتراف «عندما يحين الوقت» بدولة فلسطينية.
وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء، «إسرائيل» على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها.
وبريطانيا بدورها عارضت مشروع ضم الأراضي ويملك «الإسرائيليون» نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية خصوصاً أن جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يطالب «إسرائيل» بالتخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.