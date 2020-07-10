الأرواح تتقارب بالقصيدة في رواق القاسمية للشعر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة القاسمية لقاء جديداً، عن بعد، من سلسلة لقاءاتها الشعريّة الإبداعية في رواق القاسمية للشعر العربيّ تحت عنوان «أرواح متقاربة وأجساد متباعدة». بدأ اللقاء بكلمة ترحيبيّة من الدكتور حسن الملخ القائم بأعمال عميد الكلية، أشار فيها إلى أنَّ الرواق يستمر بقوّة وبتميّز للعام الثالث على التوالي ليدعم الطلبة الموهوبين في مجال الشعر العربي.

وتطرق إلى اختيار عنوان اللقاء الذي يحقق معاني ضافية من تلاقي الشعراء الطلبة، وإلقاء قصائدهم رغم تباعد الأجساد جراء الجائحة الحالية، مؤكداً أن الرواق يمضي سنوياً ليحقق معطيات هدفت إليها الجامعة في اكتشاف جيل من الشعراء من الدارسين في الجامعة، والأخذ بأيدهم.

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وألقى الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة كلمة، أعرب فيها سعادته وفخره بكوكبة الشعراء الطلبة الذين تضمهم الجامعة، وأكّد أنَّ اهتمام الجامعة باللغة العربيّة راسخ ومتواصل تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، انطلاقاً من رؤية سموه التي تعتبر أن الجامعة القاسميّة عمادها القرآن الكريم، واللغة العربيّة، ولفت سالم إلى أن الجامعة توفر للطلبة كلّ سبل الرعاية والإبداع للارتقاء والنهوض بمستوياتهم في مجال التعبير الأدبي، ولا سيما في نظم الشعر العربيّ بمستوى فنّي عال. وقرأ الطلاب قصائدهم التي عكست مواهبهم في مجال الشعر، وألقى خالد دباغا، من دولة جامبيا، قصيدة تأمليّة في الحياة وتقلّباتها بعنوان: «صيحة الغراب على أيام التصابي»، وقرأ موسى كمارى، من دولة تنزانيا، قصيدة بعنوان «زهراء»، ثم ألقى الدكتور سليمان عبد الحقّ قصيدتين كانت الأولى منهما قصيدة وطنيّة في حبّ الإمارات بعنوان: «سبع دُرّات»، والثانية عن جائحة كورونا أكّد فيها الحضور الإنسانيّ المشترك في ضرورة مواجهة هذه الجائحة.

وكان الختام مع قصيدة للطالب عثمان جايتي، من دولة جامبيا، إذ ألقى قصيدة تأملية في بعض مناحي الحياة.

وفي نهاية اللقاء، وعقب تكريم المشاركين، أشاد الدكتور رشاد سالم بنجاح الرواق في مواصلة تحقيق أهدافه الأدبية من اكتشاف متواصل للمواهب الشعرية من طلبة الجامعة الأمر الذي يعد أحد أهدافها لتأهيل كوكبة من الشعراء، ومتذوقي الشعر.