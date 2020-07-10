مصر تبحث مع رؤساء بعثات 24 دولة أوروبية استئناف الرحلات إلى مصر

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أقل من أن تعد على الأصابع، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
© Sputnik . Amro Omran
وأوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي دول الاتحاد وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج، مؤكدين أنه لا يوجد أية عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن نصائح السفر في تعريفها القانوني إنما هي نصائح يمكن أن يأخذ بها المواطن الأوروبي من عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المواطنين الأوربيين من السفر إلى مصر مع اختلاف التدابير المتخذة عند عودتهم من دولة إلى أخرى.
ووعد السفير الفرنسي بتوجيه رسالة للشعب الفرنسي بالسفر إلى مصر، كما استأنفت البعثات الأثرية الفرنسية عملها بالقاهرة منذ أوائل شهر يوليو الجاري.
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