وأضافت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة بدون طيار يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي نفذت غارة جوية في منطقة "الصناعة" قرب الأحياء الشرقية لمدينة إدلب، سمع إثرها دوي انفجار هز أرجاء المدينة، وليتضح لاحقا بأنها استهدفت متزعمين من تنظيم "أنصار التوحيد" المبايع لتنظيم "داعش".
© Sputnik . Morad Said
وأكدت المصادر أن الشخصين اللذان قتلا جراء هذه الغارة كانا في اجتماع بأحد مقرات جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، على أطراف مدينة إدلب دون معرفة تفاصيل إضافية عن هويتهما وجنسيتهما.
و"أنصار التوحيد" هو الإسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" المبايع لتنظيم "داعش"، والذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على أيدي الجيش السوري، وكان قد أسسه وقاده الإرهابي الشهير فلسطيني الجنسية (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله لاحقا بظروف غامضة.
ونهاية العام 2018 تم دمج مقاتلين من "أنصار التوحيد" في مناطق شمال حماة وجنوب إدلب للمتحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال إفريقية، فيما تم دمج آخرين من التنظيم ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... طائرة مسيرة تستهدف قياديين "دواعش" في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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