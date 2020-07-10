سوريا... طائرة مسيرة تستهدف قياديين "دواعش" في إدلب

وأضافت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة بدون طيار يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي نفذت غارة جوية في منطقة "الصناعة" قرب الأحياء الشرقية لمدينة إدلب، سمع إثرها دوي انفجار هز أرجاء المدينة، وليتضح لاحقا بأنها استهدفت متزعمين من تنظيم "أنصار التوحيد" المبايع لتنظيم "داعش".

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وأشارت المصادر إلى أن عناصر من تنظيم "الخوذ البيضاء" قاموا على الفور بإخفاء جثتين كانتا قد تفحمتا جراء هذه الغارة، على التوازي مع قيام مسلحي الجهاز الأمني التابع لتنظيم جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بضرب حزام أمني حول مكان الاستهداف مانعا أي أحد من الاقتراب.

وأكدت المصادر أن الشخصين اللذان قتلا جراء هذه الغارة كانا في اجتماع بأحد مقرات جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، على أطراف مدينة إدلب دون معرفة تفاصيل إضافية عن هويتهما وجنسيتهما.

و"أنصار التوحيد" هو الإسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" المبايع لتنظيم "داعش"، والذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على أيدي الجيش السوري، وكان قد أسسه وقاده الإرهابي الشهير فلسطيني الجنسية (أبو عبد العزيز القطري) قبل مقتله لاحقا بظروف غامضة.

ونهاية العام 2018 تم دمج مقاتلين من "أنصار التوحيد" في مناطق شمال حماة وجنوب إدلب للمتحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال إفريقية، فيما تم دمج آخرين من التنظيم ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي.