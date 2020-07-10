رسميا.. تجريم ختان الإناث في السودان

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزارة العدل السودانية، الجمعة، تصديق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رسميا، على تعديل قانوني يجرم "ختان الإناث".



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قالت الوزارة: "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها، الخميس، في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية".



وشملت القوانين التي تمت إجازتها، وفق الوكالة، تعديل المادة 141 من القانون الجنائي السوداني، والخاصة بـ"تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" أو ما يعرف بـ"ختان الإناث".



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وبذلك يدخل التعديل القانوني الخاص بـ"ختان الإناث"، حيز التنفيذ منذ الخميس، وهو تاريخ التصديق عليه، ويجرم من يرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية يحددها القضاء.



وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بتصديق الحكومة السودانية آنذاك، على هذا التعديل القانوني.



وتقول "يونيسف" إن السودان من بين الدول التي ترتفع فيها نسبة "ختان الإناث"، حيث وصل معدل تلك الممارسة عام 2014، 86.6 في المئة من إجمالي الإناث بالبلاد.

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