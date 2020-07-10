كورونا.. 71 إصابة في لبنان و9 بتونس و4 بالأردن

الخليج 365

أعلن لبنان الجمعة، تسجيل 71 حالة إصابة بكورونا، فيما رصدت تونس 9 إصابات، والأردن 4 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، بتسجيل 71 إصابة؛ ما يرفع العدد التراكمي إلى 2153 مصابا، بينهم 36 متوف، و1402 متعاف.

وفي تونس، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 9 إصابات؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1240، بينهم 50 متوف و1067 متعاف.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، عبر بيان، 4 إصابات بكورونا، و4 حالات تعاف منه؛ رفعت الإجمالي إلى 1173 إصابة، بينها 946 حالة تعاف، و10 وفيات.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر الجمعة، 12 مليونا و430 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 558 ألفا، وتعافي أكثر من 7 ملايين و252 ألفًا، وفق موقع "ورلدميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.