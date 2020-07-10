جمعية تركية تنشئ حديقة ألعاب للأطفال في إدلب السورية

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إدلب (سوريا)/ الخليج 365
أكملت جمعية "عطاؤك" التركية، إنشاء حديقة ألعاب للأطفال في مدينة "جسر الشغور" التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضح رئيس الجمعية أوغور توغرول، في تصريح للأناضول، الجمعة، أن الجمعية أنهت العمل على حديقة "السلطان عبد الحميد" وأصبحت جاهزة للاستخدام من قبل الأطفال الأيتام.
وأضاف أن إنشاء الحديقة جاء من أجل إعادة تأهيل الأطفال الذين تأثروا نفسيا بشكل كبير من الحرب الدائرة في سوريا.
وأعربت إحدى السيدات عن سعادتها بإنشاء حديقة ألعاب للأطفال، مضيفة أنها أحضرت أطفالها لرسم البسمة في وجوههم.
في 5 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في إدلب، وذلك إثر تصعيد شهدته المنطقة.
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