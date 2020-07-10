العراق.. الحلبوسي يدعو الحكومة إلى إعادة النازحين لمناطقهم

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الحكومة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من سيطرة تنظيم "داعش".
جاء ذلك في بيان له الجمعة، بمناسبة الذكرى الثالثة لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة مسلحي "داعش".
وقال الحلبوسي: "نؤكد على أهمية إسراع الحكومة في إعادة النازحين والبدء ببرامج الإعمار الضرورية، وتعويض المتضررين من أبناء نينوى وجميع المدن المحررة وكشف مصير المغيبين من أبنائها".
ولا يزال الكثير من النازحين العراقيين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.
ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
واضطر الآلاف للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة "داعش" على عدة مناطق.
واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 تموز/يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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