المغرب.. محامون يحتجون للمطالبة بالحفاظ على استقلالية مهنتهم

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

نظم عشرات المحامين المغاربة، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئتاف بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بالحفاظ على استقلاليتهم، والتنديد بـ"التضييق" على عدد منهم.

وحسب مراسل الخليج 365، دعت إلى الوقفة هيئات نقابية ممثلة للمحامين، منها "منتدى المحامين الشباب بأكادير والعيون"، و"رابطة المحامين الاستقلاليين بأكادير"، وندد المشاركون فيها بما وصفوه "استهداف عدد منهم"، مطالبين باحترام مهنتهم.

كما رددوا شعارات تطالب بالحفاظ على استقلاليتهم، واعتماد قانون يحفظ لهم حقوقهم، ورفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل "لا عدالة بدون حصانة الدفاع" و"التضامن اللامشروط مع النقيب زيان".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت محكمة الاستئناف في الرباط توقيف المحامي النقيب السابق محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة؛ بسبب ما تضمنه خطابه من اتهامات، خلال مراحل إحدى المحاكمات.

إذ اعتبرت المحكمة ما صدر عن المحامي "تجاوزات مهنية" و"تصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة".

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والشهر الماضي، أيضا، شرعت النيابة العامة المغربية بفتح تحقيق حول اقتحام مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء من قبل مجهولين.

وأشارت في بيان، آنذاك، إلى أنه "تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن صناديق محملة بالوثائق كانت في مكتب المحامي".

وهناك مؤشرات حكومية بالفعل على تطوير مهنة المحاماة وحماية المنتسبين لها من أي أخطار.

إذ أبدى وزير العدل السابق، محمد أوجار، في فبراير/شباط 2019، "استعداد وزارة العدل باعتماد مشروع قانون المحاماة (قيد الدراسة في البرلمان) بالتشاور معهم".

وقال إن "وزارة العدل ستعمل عبر هذا القانون على الاستجابة لمطالب المحامين، بما يضمن تطوير المهنة وحماية المنتسبين لها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.