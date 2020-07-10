العراق يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 78 وفاة، وألفين و848 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وتعتبر الإصابات المسجلة اليوم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية قبل ذلك سُجلت، الأربعاء الماضي، وبلغت ألفين و714.

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وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات "ارتفعت إلى 72 ألفا و460، منها ألفان و960 وفاة، و41 ألفا و380 حالة تعاف".

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي، جراء المعدل المتسارع من إصابات كورونا.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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