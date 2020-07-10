وفاة "محمود رضا" أشهر مصمم رقصات شعبية في مصر

إسطنبول/ الخليج 365

توفي، الجمعة، الفنان الاستعراضي المصري محمود رضا، أشهر راقص ومصمم رقصات شعبية في البلاد، عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، في تصريح مقتضب نشره إعلام محلي عصر الجمعة: "البقاء لله فقدنا أيقونة الفنون الشعبية المصرية وصاحب التاريخ الطويل المضيء ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية".



ويعد محمود رضا، أحد أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، إذ أسس مع شقيقه على رضا، فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية خمسينات القرن الماضي، والتي تعد الأشهر والأبرز في مصر والعالم العربي.



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وطاف رضا وفرقته العديد من قرى ونجوع مصر حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الأفراح والمناسبات، ليجعل هذا الفولكلور الشعبي، أحد أبرز استعراضات فرقته.



كما زار وفرقته العديد من البلدان العربية، وقدم بها استعراضات لفنه الفولكلوري، والذي يخلد للعادات والتقاليد التراثية المصرية والعربية.



ومحمود رضا، هو والد الممثلة المصرية شيرين رضا، وشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها "غرام في الكرنك".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.