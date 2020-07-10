الأردن.. مشروع تدريب 20 ألف عامل قبيل استئناف السياحة

عمان / رهام علي / الخليج 365



قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة، إنه بدأ بتدريب 20 ألف موظفا من العاملين في قطاع السياحة الأردني، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والمجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة.



يأتي ذلك، بالتزامن مع إجراءات دولية ومحلية تمهد لاستئناف السياحة، بعد إغلاق دام أكثر من 4 شهور، بفعل احتواء جائحة كورونا، شملت غلق الحدود وتعليق حركات الطيران المدني.



وأضاف البنك في بيان، أن الدورات التدريبية تم تطويرها عبر الإنترنت، باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة.



ولغاية الأسبوع الجاري، تم تدريب أكثر من 3500 موظفا على تدابير الصحة والسلامة، و115 آخرين على تنفيذ إجراءات التشغيل للحد من انتشار فيروس كورونا.



ويدعم التدريب 80 مفتشا مؤهلا على أفضل الممارسات، مع التركيز على إجراءات التشغيل التي وضعتها وزارة السياحة بمساهمة من المجلس الوطني، بحسب البيان.



ونقل البيان عن وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، قولها إن "إعادة فتح قطاع السياحة والضيافة (لم يحدد بعد)، لم يكن ممكنا لولا جهود الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا".



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وذكرت أن دعم البنك الأوروبي في تدريب القوى العاملة، يساند إجراءات وضعتها الحكومة لضمان جاهزية عمل الموظفين بشكل جيد، "واستعدادهم للاستجابة للسلوك المتغير للسياح والعملاء".

والخميس، لم تسجل وزارة الصحة الأردنية، أية إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي، فيما رصدت 5 حالات شفاء من الفيروس.



وحصل الأردن مؤخرا، على ختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بسبب إجراءات صارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها الحكومة وشركاؤها لاستئناف استقبال الزوار الأجانب.



ويسمح الختم المصمم خصيصا للمسافرين، بالتعرف على الحكومات والشركات حول العالم التي اعتمدت بروتوكولات عالمية موحدة لضمان صحة المسافرين، في ظل جائحة كورونا.



وتراجع الدخل السياحي الأردني بنسبة 36.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.



وبلغت قيمة عائدات السياحة حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، 1.1 مليار دولار، نزولا من 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.

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