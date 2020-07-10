العراق.. وفاة نائبة في البرلمان بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

شهد العراق، الجمعة، وفاة نائبة في البرلمان، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى نواب، زميلتهم رئيسة لجنة التربية والتعليم في البرلمان غيداء كمبش، إثر إصابتها بكورونا.

وكمبش، نائبة عن محافظة ديالى (شرق)، وتنتمي إلى تحالف القوى العراقية (سني، 40 مقعدا من 329).

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وقال عضو البرلمان مقدام الجميلي، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم، ننعى لكم زميلتنا العزيزة غيداء كمبش التي وافتها المنية الآن بعد إصابتها بفيروس كورونا اللعين، وصراعها معه لمدة أسبوعين".

وحتى الساعة 14.40 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من وزارة الصحة بخصوص وفاة كمبش.

وسجل العراق 69 ألفا و612 إصابة بكورونا، توفي منهم ألفان و882، فيما تماثل للشفاء 39 ألفا و502، وفق وزارة الصحة.

وأعلن سابقا في العراق وفاة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين بكورونا، لكن كمبش تعد أول عضو في البرلمان توافيه المنية بسبب الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.