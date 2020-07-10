اليمن.. مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغمين في الحديدة

اليمن /الخليج 365



قتل مدنيان، الجمعة، جراء انفجار لغمين زرعهما الحوثيون في محافظة الحديدة غربي اليمن، حسب مصدر عسكري.



جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مأمون المهجمي، الناطق باسم قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني.



وأوضح المهمجي أن"المدنيين هيثم محمد سعيد جبلي، وأحمد عبده قزان، قتلا بانفجار لغمين أثناء ذهابهما بدراجتيهما إلى التسوق في منطقة القطابا شمال شرق مديرية الخوخة جنوبي الحديدة".



وأضاف أن "اللغمين زرعهما الحوثيون في وقت سابق أثناء تواجدهم في المديرية قبل تحريرها من قبل القوات الحكومية".



وأفاد بأن "قوات الجيش باشرت عملية مسح الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة، منعا لوقوع ضحايا جدد بسببها".



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ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الواقعة.



وتقول تقارير يمنية حكومية وحقوقية إن آلاف المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى جراء ألغام زرعها الحوثيون في عدة مناطق، وصل عددها بالمجمل إلى أكثر من مليون لغم".



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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