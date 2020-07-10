بعد 24 عاماً من تفجيرات الخبر .. واشنطن : حان وقت العدالة لضحايا الإرهاب الإيراني

استذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، عملية تفجيرات أبراج الخبر (1996) في المملكة العربية السعودية، ومقتل 19 أمريكياً في تلك العملية التي نفذّها مسلحون اتهمت إيران بدعمهم.

وغرّدت أورتاغوس على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، قائلة: “قبل 24 عاماً، قتل إرهابيون تدعمهم إيران، 19 أمريكياً في أبراج الخبر وجرحوا مئات آخرين. وجدت محكمة أمريكية مرة أخرى أن إيران مسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا وأسرهم. لقد حان وقت العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران”.

يذكر أن عملية “أبراج الخبر” عام 1996 استهدفت مجمعاً سكنياً لعسكريين أمريكيين من سلاح الجو، أدت إلى مقتل 19 أمريكياً، وجرح 372 آخرين، كما أصيب العشرات من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني. وقد دأبت السلطات الإيرانية على إنكار أي علاقة لها بالحادث، أو بالمتهمين فيه.

وكانت المملكة قد أعلنت، في عام 2015، القبض على أحمد المغسل المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عاماً، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في يونيو 1996.