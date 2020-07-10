شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح سبب ترديد «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أن الهدف من ترديد المؤذن في أذان صلاة الفجر ” الصلاة الخير من النوم” هو لتذكير النائمين بأن القيام إلى الصلاة أهم من النوم.

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وأضاف في لقاء مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة ” المجد” أن ترديدها هدفه كذلك التأثير على النائم بهذه الكلمات لكى ينهض من نومه ويقوم ويلبي النداء.

وأشار إلى أن هذه الجملة المباركة تقال في صلاة الفجر خاصة، لأن الغالب على الناس في هذا التوقيت هو النوم لذا فهي تنبيه للناس وتذكير لهم، بأن السعي للصلاة خير من الاستمرار في النوم.