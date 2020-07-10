الجيش السوري يكشف عن هجوم مسلح استهدف مواقعه في ريف اللاذقية

دمشق - سبوتنيك. ففي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني عن مصدر عسكري، جاء فيه أنه:
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وأضاف البيان " قوات الجيش السوري العاملة في المنطقة تصدت للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف الجيش السوري".
وفي 5 آذار/ مارس الماضي، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتسيير دوريات مشتركة على طريق اللاذقية حلب إم 4.
المجموعات المسلحة خرقت أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري كانت أكبرها في أيار/ مايو الماضي، على قرية الطنجرة في سهل الغاب التي ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.
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