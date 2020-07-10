"العربية": إعادة إغلاق كنيسة القيامة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ونشرت القناة على تويتر، اليوم الجمعة:

"إغلاق كنيسة القيامة مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا".

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وبحسب وسائل إعلام، كانت السلطات المشرفة على إدارة كنيسة القيامة في القدس أعلنت، أواخر شهر آذار/مارس الماضي، إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين، بعد فترة إغلاق دامت نحو شهرين بسبب كورونا.

وأكد المسؤولون ضرورة التزام الزائرين باتباع بعض الإجراءات الاحترازية، منها ألا يسمح بدخول أكثر من 50 شخصا، بالإضافة إلى وضع الكمامات وقياس حرارة الجسم قبل الدخول والحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين شخص والآخر.

ومن جهة ثانية، لفتت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه استكمالا لجهود دولة فلسطين في إنهاء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة الدفعة الثانية من العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة، اطمأن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في استراحة أريحا، على سفر هذه الدفعة وتضم 52 مواطنا، ومغادرتهم عبر معبر الكرامة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي للالتحاق بعملهم وأسرهم.