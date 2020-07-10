روسيا ردا على بومبيو بشأن التصويت في مجلس الأمن حول سوريا: محاولة لتشويه الحقائق

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"موسكو تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي سمح بهاوزير الخارجية الأمريكي بومبيو لنفسه بالتعليق على المناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار حول آلية عبور الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. هناك محاولة أخرى لتشويه الحقائق وتشويه الواقع من أجل المصلحة السياسية الضيقة".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور اليوم الجمعة:

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بآلية عبور الحدود، فنحن لا نعترض على تمديدها. ولكننا نعتبرها ضرورية لجعلها تتماشى مع الوضع الحقيقي على الأرض، خاصة في إدلب، ولتفادي وضع يتعارض مع إنشاء الإمدادات الإنسانية من داخل مناطق البلاد عبر خط التماس.

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كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها أن الولايات المتحدة ومن يشترك معها بالأفكار، ينجحون في التلاعب في المؤسسات الإنسانية البحتة "في خدمة النظام السياسي لتغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية".

وفي وقت سابق، دعا بومبيو، دول العالم إلى معاقبة روسيا والصين على الفيتو المزدوج في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته بلجيكا وألمانيا، الذي يمدد لمدة عام عمل معبري الحدود (باب الهوى وباب السلام) على الحدود بين سوريا وتركيا لتقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض باستخدام آلية المساعدة عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، في 10 يوليو/ تموز الجاري.