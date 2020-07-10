وفاة نائبة عراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وقال النائب العراقي زياد الجنابي في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والآسى ننعى وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها بفيروس كورونا"، بحسب "السومرية نيوز".
وغیداء سعید عبد المجید عبد الحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974 وحاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وهي نائبة في البرلمان العراقي منذ عام 2010.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
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