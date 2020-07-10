الجيش العراقي يحبط هجوما صاروخيا على "المنطقة الخضراء"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، إحباط هجوم صاروخي على "المنطقة الخضراء"، المحصنة أمنيا، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات الجيش في بغداد، في بيان، أنها عثرت على "صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء (تضم مقار مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية) في شارع القناة (شرقي العاصمة)"

وأضافت القيادة، أن فرقها قامت بتفكيك الصاروخ دون أي حوادث.

ولم توجه قيادة عمليات الجيش اتهامات لأي جهة بالمسؤولية عن محاولة تنفيذ الهجوم الصاروخي.

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وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.