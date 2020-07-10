"أمنستي" تدعو "الحوثيين" لإلغاء أحكام إعدام بحق 4 صحفيين



دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الجمعة، جماعة الحوثي في اليمن، إلى إلغاء أحكام إعدام كانت قد أصدرتها بحق 4 صحفيين، وإطلاق سراحهم فورا.

وذكرت المنظمة في بيان، أن "الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى 6 صحفيين آخرين في سجون الحوثيين يعانون من المشاكل الصحية، ولم يتلقوا عناية طبية كافية لها".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، وفق البيان ذاته، "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

كما شددت معلوف، على ضرورة "إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين لدى الحوثيين بسبب عملهم"، منتقدة ما وصفته "بالوضع المزري" داخل السجون.

وفي 11 ابريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة حوثية في صنعاء بإعدام 4 صحفيين بتهم منها "التعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها منذ 2015".

والصحفيون الأربعة هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد وكان جرى اعتقالهم من قبل الحوثيين قبل نحو خمسة أعوام في العاصمة صنعاء.

وقوبلت أحكام الإعدام تلك بالإدانة من منظمات وجهات دولية، غير أن هذه المواقف فشلت حتى الآن في دفع الحوثيين إلى التراجع عنها.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الجمعة، جماعة الحوثي في اليمن، إلى إلغاء أحكام إعدام كانت قد أصدرتها بحق 4 صحفيين، وإطلاق سراحهم فورا.وذكرت المنظمة في بيان، أن "الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى 6 صحفيين آخرين في سجون الحوثيين يعانون من المشاكل الصحية، ولم يتلقوا عناية طبية كافية لها".وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، وفق البيان ذاته، "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".كما شددت معلوف، على ضرورة "إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين لدى الحوثيين بسبب عملهم"، منتقدة ما وصفته "بالوضع المزري" داخل السجون.وفي 11 ابريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة حوثية في صنعاء بإعدام 4 صحفيين بتهم منها "التعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها منذ 2015".والصحفيون الأربعة هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد وكان جرى اعتقالهم من قبل الحوثيين قبل نحو خمسة أعوام في العاصمة صنعاء.وقوبلت أحكام الإعدام تلك بالإدانة من منظمات وجهات دولية، غير أن هذه المواقف فشلت حتى الآن في دفع الحوثيين إلى التراجع عنها.ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية ، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

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