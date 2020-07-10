بوتين يبحث الملف الليبي مع "مجلس الأمن الروسي"

موسكو/ الخليج 365

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا لمجلس الأمن في بلاده، تمحور حول الملف الليبي.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن بوتين التقى بأعضاء مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو.

ولفت إلى بوتين أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن الحل السلمي للأزمة الليبية.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع تناول أيضا المستجدات الأخيرة في منطقة البلقان، وشرقي أوكرانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.