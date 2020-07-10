كورونا.. 8 وفيات بالسودان و3 في فلسطين

إسطنبول/ الخليج 365
سجل السودان، الجمعة، 8 وفيات بكورونا، فيما رصدت فلسطين 3 حالات، وأعلن لبنان 39 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.
وأفادت وزارة الصحة السودانية، بتسجيل 8 وفيات، و46 إصابة، إضافة لـ77 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و204، بينها 649 وفاة، و5 آلاف و277 متعاف.
وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة، 3 وفيات بكورونا، إلى جانب 396 إصابة.
وذكرة الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 6 آلاف و225، منها 30 وفاة، و710 حالات تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
أما في لبنان، فقد أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 39 إصابة بالفيروس.
وقالت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1945، بينها 36 وفاة، و1368 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر الجمعة، 12 مليون و428 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 558 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و250 ألفًا، وفق موقع "ورلدميتر".
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