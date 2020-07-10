لملاحقته قضائيا.. نتنياهو ممنوع من تعيين مسؤولي الشرطة والقضاء

عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365مُنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تعيين مسؤولين في الشرطة والقضاء، على خلفية محاكمته بتهم الفساد.والخميس، أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، نتنياهو بالمنع من تعيين مسؤولين كبار في جهازي القضاء والشرطة.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، الجمعة، أن "القرار جاء بسبب تضارب المصالح في ضوء نظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تهم الفساد".

ونقل الموقع عن ماندلبليت قوله: "نتنياهو يجب أن لا يشارك في ترشيح القضاة أو مفوض الشرطة، وكذلك أي تعيينات أخرى قد تتدخل في عمل النيابة العامة، أو مكتب المدعي العام، أو تحقيقات الشرطة".

وفي يوليو/تموز الجاري، وجه نتنياهو انتقادات حادة إلى ماندلبليت، متهما إياه بـ"التآمر لإسقاطه من أجل تحقيق دوافع سياسية".

ويعد نتنياهو (70 عاما) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه، وهو ينفي اتهامات بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، النظر في لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل "الرشوة والاحتيال والفساد".

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