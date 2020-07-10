باشاغا: يجب أن لا يكون نفط ليبيا مصدرا لابتزازات فئوية

وليد عبد الله/ الخليج 365

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الجمعة، إن "النفط ملكية عامة، ويجب أن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".



جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، عقب ساعات على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها.



وقال باشاغا: "النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وأن لا يكون مصدرا لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".



وتابع: "نرحب بإعلان رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط، ونشكر جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق ذلك".



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج.



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وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية، أن "الناقلة (كريتي باستيون) ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي (شمال)".



وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.



كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.



ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي 6.5 مليارات دولار.



وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.