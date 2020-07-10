ماكرون يطالب نتنياهو بعدم ضم أراض فلسطينية لإسرائيل

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم تنفيذ مخطط حكومته لضم أراض فلسطينية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن ماكرون طلب هاتفيا من نتنياهو، عدم الإقدام على "فرض السيادة" الإسرائيلية على غور الأردن وأراض بالضفة الغربية المحتلة.

وخاطب ماكرون نتنياهو قائلا: "خطوة من هذا القبيل ستتنافى والقانون الدولي وتمس إلى حد كبير بفرصة حل الدولتين كأساس لسلام عادل وقائم بين إسرائيل وفلسطين".

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وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية (محتلة منذ 1967) المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.

كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت موقفا معارضا لخطط "الضم" الإسرائيلية، وهددت باتخاذ "تدابير مضادة" في حال أقدمت تل أبيب على الخطوة.

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