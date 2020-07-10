واشنطن ترحب برفع "القوة القاهرة" عن صادرات النفط الليبية

وليد عبد الله/ الخليج 365رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بإعلان المؤسسة الوطنية في ليبيا رفع "القوة القاهرة" عن صادرات النفط.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك": "نرحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف عملها الحيوي".

وأكدت السفارة، أنها "ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج.

وأفاد بيان للمؤسسة الوطنية، أن "الناقلة (كريتي باستيون) ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي (شمال)".

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وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي 6.5 مليارات دولار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

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