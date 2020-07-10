شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء موعد تسجيل الراغبين في أداء «الحج» للمقيمين في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تغلق وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، باب التسجيل للراغبين من المقيمين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، بعد فتحه يوم الاثنين الماضي.

وكانت الوزارة فتحت التسجیل في الموقع المخصص لاستقبال الطلبات، وفقًا للشروط الصحیة والتنظیمیة عبر الرابط بالضغط هنا.

وأوضحت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، مشيرةً إلى أنه ستكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة من إجمالي حجاج هذا العام هي 70%.

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وأشارت إلى أن نسبة المواطنين هي 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت “الحج والعمرة” أن الموقع الإلكتروني متاح لحجاج الداخل لحجز فريضة الحج 1441؛ بحيث لا يتجاوز أعداد الحجاج 10 آلاف حاج، ويمكنكم الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالي (من هنا).

ضوابط اختيار الحجاج المقيمين

وحددت الوزارة معايير اختيار الحجاج من المقيمين بالمملكة، وهي: “من لا يعانون من أمراض مزمنة، من قام باختبار PCR تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا”.

وتشمل المعايير، “من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، من أعمارهم بين 20 و50 عامًا، مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج”.