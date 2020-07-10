396 إصابة جديدة بـ«كورونا» وخمس حالات وفاة بين الفلسطينيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إنها سجلت 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة 263 إصابة في محافظة الخليل، وأن جميع حالات الوفاة الخمس، كانت بالمحافظة نفسها.

وذكر البيان أن «13 مصاباً بالفيروس متواجدون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 موصولون على أجهزة التنفس الصناعي».

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا منذ مارس/ آذار الماضي بلغ 5485، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 30.

وتفرض الحكومة الفلسطينية، لليوم الثامن على التوالي، إغلاقاً على الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين تسمح للصيدليات والمخابر ومحال البقالة والبنوك بالعمل.