ونوه قالن في تصريحاته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب "يطبّق بنسبة كبيرة"، وأن الجانب السوري "ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى"، على حد تعبيره.
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ومن جهة أخرى، نوه المتحدث إلى أن "هدوءا نسيبا حصل حاليا في إدلب"، مطالبا بتحويل المحافظة السورية إلى منطقة "آمنة بكل معنى الكلمة"، مبينا أن الرئيس التركي قد صرح بهذا الشأن خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني، بحسب وكالة الأنباء التركية.
وبين قالن أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنه "من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة"، بالتالي فإن الخيار الوحيد لديهم هو الذهاب إلى تركيا، على حد قوله.
وشدد قالن على أن الحكومة التركية لن تسمح بأنشطة التنظيمات الكردية في سوريا "ي ب ك" و"ب ي د"، مبينا أنها تقوم بأنشطة متعددة في منطقتي تل رفعت وشرق الفرات، مبينا أن تركيا ستعمل على محاربتهم.
وحول مستقبل الحل للأزمة السورية، اعتبر قالن أن هذا الحل "في نهاية المطاف" سيستند إلى القرار الأممي رقم 2254، وأن هذا القرار "لن يجري" من قبل الحكومة السورية على حد قوله.
وحول الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، وفندتها وسائل الإعلام السورية والعالمية، بأن الريس السوري بشار الأسد، "سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى"، أشار قالن إلى أن هذه الأنباء هي "مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة التركية يتكلم عن أنباء "تنحي الأسد" ومستقبل إدلب وشرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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