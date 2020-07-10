ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن "المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي قال إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان".
وذكر أن أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، وتورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة سعوديين ويمني يسرقون 600 ألف ريال في مكة والشرطة تتمكن من ضبطهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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