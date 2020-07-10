الداخلية العراقية تكشف سبب وفاة حارس مرمى نادي "الطلبة" داخل سيارته

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة اللاعب نتيجة سكتة قلبية وبشكل طبيعي"، لافتاً إلى أنه "تم العثور على اللاعب في سيارته كجثة بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

وأضاف المحنا أن" الوزارة لم تشكل لجنة تحقيقية، لأن الحادث وفق التقرير الطبي يؤكد وفاة اللاعب بشكل مفاجئ وطبيعي، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان التحقيقية يكون في حوادث القتل، ولا توجد أي شكوك حول ملابسات الوفاة، ولا توجد ضربة أو كدمة، والتقرير الطبي أشار إلى أن الوفاة طبيعية".

من جانبها أكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية أن وفاة اللاعب ابراهيم كرار نتيجة توقف عضلة القلب.

وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي إن "وفاة اللاعب ليست اغتيالاً، ولا عملية قتل، وإنما هي وفاة طبيعية"، مبيناً أن "التقرير الطبي أثبت أن سبب الوفاة هي إصابة تشنج في عضلة القلب وأدت إلى وفاته، وليس خنقاً كما نشر في بداية الأمر، وأنه بعد الاتصال بالمستشفى تبين أنها إصابة بسكتة قلبية".

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ونعى نادي "الطلبة" العراقي، حارس مرماه وحارس مرمى المنتخب الأولمبي، الشاب كرار إبراهيم، بعدما وافته المنية بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس.

يشار إلى أن كرار إبراهيم صاحب الـ27 عاما، من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق نادي "الميناء" آخر موسمين، قبل أن ينتقل لصفوف نادي "الطلبة".