شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة.
وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة أنه قد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.