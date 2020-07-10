شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أهم الأماكن السياحية في مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الحساب الرسمي لمدينة “الرياض” على موقع “تويتر” أهم الأماكن السياحية بالمدينة. ووجه الحساب دعوة للمواطنين والمقيمين بالمدينة لاكتشاف الأماكن السياحية والترفيهية وهي: “حديقة الصداقة السعودية – الصينية – حديقة الواحة – قصر المربع”. وأضاف: أن من بين المعالم السياحية أيضًا: “شارع الثميري – واجهة الرياض – حديقة الزهور – سوق أوشيقر – شارع السويلم –متنزه الملك عبد الله – متنزه سلام – متنزه سد وادى نمار”. وللاطلاع على باقي الأماكن السياحية عبر الرابط التالي: (أضغط هنا) Advertisements

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