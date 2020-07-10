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ألمانيا تسجل ست حالات وفاة و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الطبية الألمانية، الجمعة، تسجيل ست حالات، وفاة و395 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19).
وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا،
إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 9054 حالة وفاة، و198178 إصابة بالفيروس.
واكد المعهد الحكومي أن جميع المناطق، والأقاليم، والمدن، في 16 ولاية ألمانية
خرجت، الجمعة، من منطقة الخطر، مشيراً إلى أن نسبة انتقال العدوى انخفضت كذلك من 75ر0 إلى 66ر0 في المئة، ما يعني أن كل مصاب ينقل المرض إلى اقل من شخص واحد.

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