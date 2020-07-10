رئيس كازاخستان يهدد بإقالة الحكومة إذا أخفقت في جهود مكافحة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، الجمعة، إنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين في كبح تفشي فيروس كورونا في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

ونقل مكتب توكاييف، عنه القول: «ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها الحالية» إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق.

وسجلت كازاخستان، التي فرضت إجراءات عزل عام جديدة في الخامس من يوليو/تموز، نحو 55 ألف إصابة بـ«كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا، بما في ذلك 264 وفاة.

وارتفع عدد الحالات الجديدة، أمس الخميس، إلى رقم قياسي يومي بلغ 1962 قبل أن ينخفض ​​إلى 1726 اليوم الجمعة.

كما أمر توكاييف مجلس الوزراء بإنعاش الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران؛ حيث تضرر قطاع الخدمات بسبب الإغلاق الأول من مارس/آذار إلى مايو/أيار وعانى قطاع النفط والغاز الرئيسي من انخفاض الأسعار.

وقال توكاييف إن الحكومة ستخصص 363 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي «كوفيد- 19».