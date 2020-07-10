مسؤول صحي أمريكي: يجب إعادة فتح المدارس رغم المخاوف من (كورونا)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها/ روبرت ردفيلد، الخميس، ضرورة إعادة فتح المدارس، رغم المخاوف من أن تؤدي عودة الطلاب إليها لمزيد من الإصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقال ردفيلد خلال جلسة افتراضية عقدتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن المارس

إذا بقيت مغلقة فسيكون ذلك «تهديداً أكبر للصحة العامة» في الولايات المتحدة، التي تتصدر دول العالم حالياً، من حيث عدد الإصابات بالفيروس، والوفيات الناجمة عنه.

واعتبر أن الاستمرار في «إغلاق المدارس يمثل فعلياً تهديداً أكبر على الصحة

العامة للأطفال من إعادة فتحها»، مشيراً إلى أن الفيروس «لا يشكل تهديداً كبيراً على معظم الأطفال».

من جانبه، وصف وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس آزار، خلال الجلسة ذاتها، السباق العالمي نحو تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد بأنه «تعاون دولي وثيق للغاية»، مضيفاً «نحن جميعاً نعمل من أجل هدف مشترك».

وكشف آزار أن بلاده لديها أربعة استثمارات، مع أربع شركات تعمل على لقاحات

مرشحة لتكون لقاحات مضادة للفيروس مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل من أجل «الحصول على عشرات الملايين من الجرعات بحلول الخريف (القادم)»، إلى جانب «مئات الملايين (من الجرعات) في بداية العام المقبل».

وأضاف أن الجهات الصحية في البلاد تعمل على الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية الأمريكي تفادياً للاعتماد على الخارج «لكننا لن نفعل أي شيء بأي شكل من الأشكال لمنع تطوير (لقاح) في بقية أنحاء العالم».