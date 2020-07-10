الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بفيروس (كورونا) وتسجيل 4 حالات «وافدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية الجمعة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة أو إصابة محلية جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها رصدت أربع حالات إصابة «وافدة».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83585 شخصاً كما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى «محلية» وخاصة في العاصمة بكين لليوم الرابع على التوالي، كما لم تسجل أي حالة إصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت أنها سجلت أربع حالات إصابة «وافدة» من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين بواقع إصابة واحدة في كل من مقاطعة (لياونينغ) ومدينة (شنغهاي) ومنطقة (منغوليا الداخلية) ذاتية الحكم ومقاطعة (شانشي)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1962حالة.

وأشارت إلى أن 19 شخصاً غادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 78609 أشخاص، بينما لا يزال 342 شخصاً يتلقون العلاج.