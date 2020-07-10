زكي نسيبة يشيد بنجاح أسبوع الثقافة الإماراتي الصيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد زكي نسيبة، وزير دولة،بنجاح أسبوع الثقافة بين دولة الإمارات والصين، والذي أقيم عن بعد من خلال الاتصال المرئي لمدة خمسة أيام، وتناول محادثات وعروضاً موسيقية ومحاضرات ثقافية بين عدد من الفعاليات الثقافية في البلدين.

وقال نسيبة: «إن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان الاستفادة من الثقافة لمساعدتنا على أن نكون أكثر تماسكاً وتسامحاً وإبداعاً من أي وقت مضى لتجاوز وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أن الأسبوع يؤكد أننا سننجح في ذلك.

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من جهته، قال علي عبيد علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية «لقد كرّس الأسبوع إيماني بأن شعبي البلدين يشتركان في روح الابتكار والطاقة الإيجابية، لتحقيق ما يعتقد الآخرون أنه مستحيل في بعض الأحيان، وقد أثبت أن علاقات دولة الإمارات والصين أقوى من أي وقت مضى، استناداً إلى عقود من التبادل الثقافي والحضاري والتواصل والتجاري».

من جانبه قال ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة: «يواجه العالم حالياً تحديات خطيرة في ظل انتشار فيروس (كوفيد-19). وهناك العديد من المخاطر والشكوك التي تواجه التنمية العالمية. وفي هذا السياق، فإنه من الضروري تعزيز تبادل العلوم والخبرات بين مختلف الحضارات وتحقيق التسامح والتضامن والدعم المتبادل والتعاون مع الجميع. إن أسبوع الثقافة الإماراتي الصيني ليس انعكاساً لتعميق التبادل الثقافي في ما بيننا فحسب، بل هو أيضاً مظهر من مظاهر شراكتنا الاستراتيجية الثنائية الشاملة التي تنمو باستمرار».

وأكد الدكتور ليو جينغ تشن، رئيس مجموعة سينوفارم على إسهامات المجموعة في الصين وكذلك في العالم بأسره في مكافحة فيروس (كوفيد-19)، معرباً عن تهانيه لنجاح أسبوع الثقافة الافتراضية، ما يعزز التفاهم المتبادل والتضامن بين الشعبين الإماراتي والصيني في إطار تعاونهما المشترك في تحقيق الخير للبلدين الصديقين وللبشر جميعا. «وام»