العراق يتجه إلى تحويل الملاعب وأقسام سكن الطلاب لمراكز حجر صحي

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وأضاف التميمي لموقع "السومرية نيوز"، على هامش مؤتمره الصحفي في الديوانية، "ستفتتح الوزارة خلال هذا الأسبوع معرض بغداد الدولي، بالإضافة إلى 11 قاعة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة في ملعب الشعب الدولي للحجر الصحي".

وأشار التميمي إلى أن "بعض الأقسام الداخلية للجامعات تم تجهيزها وسنستعين بها خلال الأيام القادمة في حال استمرت الأعداد بالتزايد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 103 حالة وفاة جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 2882 والإصابات 69612 (بزيادة 2170 خلال 24 ساعة).

وقال الناطق باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح لـ"سبوتنيك": "لحد الآن العراق وحسب المعايير الوبائية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية العراق لم يدخل مرحلة التفشي بالوباء، نعم هناك الكثير من الحالات التي تسجل وخصوصا في الأيام الأخيرة، لكن المؤسسة الصحية في العراق قادرة على التعامل مع هذه الأعداد".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.