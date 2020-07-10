مصر… الحكومة تكشف حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح بدءا من منتصف يوليو

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أنه ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي من إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءا من منتصف يوليو الجاري، لا أساس له من الصحة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المصري، القاضي بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من انتشاره.
وشدد المجلس المصري على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 12 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 550 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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