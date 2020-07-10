وجاء في بيان المؤسسة اليوم الجمعة:
© Sputnik . Andrey Stenin
وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أعلنت يوم الأربعاء الفائت، استعدادها لرفع حالة "القوة القاهرة" في ميناء السدر النفطي.
وأشارت المؤسسة إلى استعدادها للسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من الخزانات، حسبما نقلت "رويترز".
وكانت المؤسسة قد أعلنت في أول يوليو/ تموز الجاري أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار عن الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية".
وأغلقت معظم حقول النفط والموانئ الليبية منذ يناير بسبب إغلاق المنشآت النفطية.
وتتواصل المواجهة بين قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تسيطر على طرابلس والأقاليم الواقعة غربي البلاد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر "النفط الليبية" ترفع نظام "القوة القاهرة" من جميع موانئ تصدير النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.