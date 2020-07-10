"النفط الليبية" ترفع نظام "القوة القاهرة" من جميع موانئ تصدير النفط

وجاء في بيان المؤسسة اليوم الجمعة:

© Sputnik . Andrey Stenin

"أن الزيادة في الإنتاج ستستغرق الكثير من الوقت بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزانات والبنية التحتية نتيجة الحصار غير القانوني المفروض في 17 يناير".

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد أعلنت يوم الأربعاء الفائت، استعدادها لرفع حالة "القوة القاهرة" في ميناء السدر النفطي.

وأشارت المؤسسة إلى استعدادها للسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من الخزانات، حسبما نقلت "رويترز".

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وكانت المؤسسة قد أعلنت في أول يوليو/ تموز الجاري أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار عن الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية".

وأغلقت معظم حقول النفط والموانئ الليبية منذ يناير بسبب إغلاق المنشآت النفطية.

وتتواصل المواجهة بين قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تسيطر على طرابلس والأقاليم الواقعة غربي البلاد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.