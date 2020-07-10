الدفاع التركية: القبض على 6 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إلقاء القبض 6 إرهابيين من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، إن الإرهابيين الستة متورطون في أنشطة إرهابية رامية لزعزعة أجواء الاستقرار والأمان في المنطقة.

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وتعهدت الوزارة باستمرار الجيش التركي في العمل من أجل استتباب الأمن والطمأنينة في المنطقة.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.





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