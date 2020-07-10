براءتا اختراع وميداليتان ذهبيتان لمشرفة بتعليم عسير

حصلت مشرفة التربية الأسرية في مكتب التعليم بأبها التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير هبة الأصبحي، على براءتي اختراع عن النموذجين المسميين بـ ” قرص دائري يرتبط بطائرة ذاتية القيادة “، و”مقاعد للحافلات مزودة بحساسات ذكية تسمح للركاب بالتحكم بها “، كما حققت ميداليتين ذهبيتين في معرض أرخميدس الدولي 2020م ، الذي أقيم في جمهورية روسيا مؤخرا .

من جهته هنأ المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، “الأصبحي”، لقاء هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لإنجازات تعليم المنطقة على المستويين العالمي والمحلي .

يذكر أن معرض موسكو الدولي للاختراعات والابتكارات التكنولوجية “أرخميدس” يعنى بالمخترعين من جميع دول العالم ، ويقام بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإدارة رئيس الاتحاد الروسي والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، وحكومة مدينة موسكو، ونظرا لظروف انتشار وباء فيروس كورونا، قررت روسيا هذه السنة تنظيمه عن بعد عبر الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا.