عون يتلقى رسالة من السيسي: مستعدون لبذل كل جهد لمساعدة لبنان

كتبت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، "تسلم الرئيس عون رسالة من نظيره المصري نقلها إليه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد الرئيس المصري في الرسالة "حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته، والاستعداد لبذل كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق واستعادته لعافيته".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية عن نجاح يقلل الأضرار الواقعة على الإقتصاد اللبناني.