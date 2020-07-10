الجيش الإسرائيلي يعتقل أشخاصا حاولوا اجتياز الحدود من لبنان

وجاء الإعلان على لسان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مغردا على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلا: "في ساعات الليلة الماضية، رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يحاولون اجتياز السياج على الحدود مع لبنان، حيث تمّت مراقبتهم حتّى وصول قوات جيش الدفاع الّتي اعتقلتهم واستجوبتهم في الميدان".
وأكد أدرعي، في ذات التغريدة، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أيّ محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيليّة".
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