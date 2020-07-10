ضبط 18 قطعة أثرية في وكر لـ "داعش" بالموصل

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وأكدت الوكالة العراقية أن "تلك القطع الأثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد، حيث تم ضبطها بمحضر أصولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قد بث في شباط/فبراير عام 2015، أي بعد نحو ثمانية شهور من استيلائه على نينوى ومركزها، تسجيلا مصورا، للحظة تدمير الأثار النفيسة، من بينها تمثال لزوجين من الثور المجنح الذي يقدر عمر الواحد منه بنحو 7 آلاف سنة، في داخل متحف الموصل، على يد عناصره الذين استخدموا الفؤوس ومعاول في تنفيذ جريمتهم التاريخية هذه.
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