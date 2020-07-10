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ضبط 18 قطعة أثرية في وكر لـ "داعش" بالموصل

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© REUTERS / Social media Web site via Reuters TV

وأفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن الوكالة قد أصدرت بيانا أوضحت من خلاله أنه "من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري العراقي واستنادا لمعلومات استخباراتية، ضبطت مفارز الوكالة 18 قطعة أثرية في أحد الأوكار التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية، آنذاك".

وأكدت الوكالة العراقية أن "تلك القطع الأثرية كانت معدة للتهريب خارج البلاد، حيث تم ضبطها بمحضر أصولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قد بث في شباط/فبراير عام 2015، أي بعد نحو ثمانية شهور من استيلائه على نينوى ومركزها، تسجيلا مصورا، للحظة تدمير الأثار النفيسة، من بينها تمثال لزوجين من الثور المجنح الذي يقدر عمر الواحد منه بنحو 7 آلاف سنة، في داخل متحف الموصل، على يد عناصره الذين استخدموا الفؤوس ومعاول في تنفيذ جريمتهم التاريخية هذه.

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