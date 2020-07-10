وأفادت غرفة التحكم المروري في الأمن الداخلي اللبناني أن الحادث الذي حصل على أوتستراد الضبية باتجاه جونية وبيروت أدى إلى سقوط قتيل وجريح. وأظهر مقطع فيديو للحادث، بدقة، كيف قامت سيارة بصدم شخصين خلال تواجدهما على الأوتوستراد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... قتلى وجرحى في لبنان بحادث سير مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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