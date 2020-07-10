نصاب المعلم بلائحة «الوظائف التعليمية».. 24 حصة للمعلم و18 للخبير

حددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصاب المعلم والمعلم الممارس بـ 24 حصة أسبوعياً، والمعلم المتقدم 22 حصة والخبير 18 حصة بالنسبة للتعليم العام.

أما في التربية الخاصة فحددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصاب المعلم بـ 18 و16 و14 حصة على التوالي.

وتلزم اللائحة شاغلي وظائف التعليم بأعمال التخطيط والتصميم وعمليات التقويم للمنظومة، بجانب إدارة فعاليات وبرامج وأنشطة الطلاب، والمشاركة في التطوير المهني، والقيام بمهام الأعمال التنظيمية والإدارية التي يتم تكليفهم بها في المدرسة، ولمن يشغل درجة وظيفية بمسمى مساعد معلم، تكون ساعات التشغيل له بما لا يتجاوز الساعات اليومية المقررة للموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية، ويما يتوافق ونظام العمل في الجهة التي يعمل بها، وفقا لـ”المدينة”.

وأكدت وزارة التعليم أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تحافظ على مكتسبات منسوبي قطاع التعليم والمعلمين ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز.